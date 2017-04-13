Черниговка попала в реанимацию с ботулизмом
13.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
ГУ «Черниговский областной лабораторный центр Минздрава Украины» сообщает о новом случае заболевания ботулизмом — 48 летняя жительница Чернигова попала в реанимационное отделение больницы после употребления рыбы вяленой домашнего приготовления. Лечение больного продолжается. Напоминаем, что в текущем году это уже четвертый человек, который заболел ботулизмом. Во всех случаях причиной заболевания стали продукты домашнего изготовления (консервы овощные, рыба вяленая), приготовленные с нарушением технологии.