Черниговка переслала телефонному мошеннику 8000 гривен
16.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Черниговский отдел полиции 15 января с заявлением обратилась 38-летняя жительница города Чернигова с просьбой принять меры к неизвестному мужчине, который мошенническим путем, представившись работником банка, сообщил ей о том, что банковскую карточку ее матери заблокировали, поэтому необходимо перечислить 8000 гривен на номер другой карты, чтобы ее разблокировать. Потерпевшая 15 января перечислила неизвестному указанную им сумму. Об этом сообщил собственный источник. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.190 УК Украины.