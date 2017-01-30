Черниговка осталась голой после конфликта с соседом
30.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Двое жителей многоэтажки — мужчина и женщина — решили совместно провести вечер. Соседка пошла в гости к соседу. Они изрядно выпили. Их громкая гулянка закончилась вызовом полиции и кареты скорой помощи. На момент приезда правоохранителей и медиков женщина без сознания лежала голой в подъезде. У нее в крови была разбита голова. Мужчины полицейские не смогли опросить, ведь он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. По словам свидетелей, между соседями во время застолья произошел конфликт. Оба должны дать показания уже на трезвую голову.