Черниговка на работе разбила голову и находится в коме
07.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
Уборщица одного из предприятий, расположенного по улице Инструментальной, на работе упала и ударилась головой об пол. Женщина потеряла сознание. Ей вызвали «скорую помощь» и отправили во вторую городскую больницу. Работница сейчас находится в коме. За ее жизнь борются медики. У нее перелом костей черепа, субрахноидальное кровоизлияние. Об этом стало известно из собственных источников. В полиции проводят проверку по акту получения телесных повреждений.