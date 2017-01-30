Черниговка Королева — одна из самых известных девушек-диджеев в Европе
DJ Da Queen (настоящее имя Ольга Королева) — Чернигова, одна из лучших девушек-диджеев Украины. Многие специалисты по всему миру предсказывают ей успех супер звезды диджеинга. Ее микс — это взрывоопасная смесь мелодичного прогресивхауса, драйвового и энергичного электрохаус с элементами популярных треков, заставляет танцпол двигаться от начала и до конца выступления. В прошлом имела танцевальную карьеру с выступлениями по всему миру, поэтому и знает, что нужно для того, чтобы люди веселились. Dj Da Queen — сейчас одна из самых востребованных и популярных девушек-диджеев в Европе, резидент Лучшего Beach клуба Украины Beach Club 117 (Феодосия), резидент самого фестиваля Восточной Украины Paper Fest. С ноября выпускает свое радио-шоу Sound Kingdom. Сейчас девушка начала вести свой видео-блог «Записки диджея».