Черниговка хитростью вырвала победу в телешоу «Четыре свадьбы»
Новый сезон «4 свадьбы» стартовал вчера, 9 февраля, на 1 + 1. Участие в нем приняла невеста из Новых Млинов Сновск района и одержала победу. Невесты из разных уголков Украины соревновались за «медовый месяц» на Кипре. Борьба была особенно напряженной и интересной, поскольку одна из участниц — «Конотопская ведьма», вторая — воспитанная в старых украинских традициях львовянка, третья — одесситка, которая приняла ислам, и четвертая — молодая мама. Первый брак Илоны из Чернигова был неудачным, но девушка не отчаялась и вскоре встретила Дмитрия, который окружил ее заботой и стал надежной опорой в трудных ситуациях. Мужчина полюбил Илону и ее маленькую дочь от первого брака Саломею с первого взгляда. Свадьбу решили провести в современном стиле. Свадьба одесситки Виктории прошло с восточным колоритом и строгим соблюдением исламских традиций. Ведь Виктория вышла замуж за арабского шейха и приняла ислам. Третья невеста — львовянка Вероника. Ее свадьба и венчание прошло, как и положено на Западной Украине, с соблюдением всех украинских традиций, с морем «хреновухи» и большим количеством национальных блюд. «Конотопская ведьма» Елена ждала предложения руки и сердца от своего возлюбленного шесть лет, поэтому подошла максимально ответственно к организации свадьбы. Гости имели соблюсти строгого дресс-кода — вечерний наряд с элементами красно цвета. Свадьба провели в мистическом стиле с соблюдением трогательных украинских обрядов. Финал удивил участников. По словам участников, Чернигова оказалась очень двоякой и коварной. Она улыбалась участникам, а на самом деле всем ставила слишком низкие баллы для победы.