Черниговец заплатил за «представление» более тысячи долларов
22.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
Двое неизвестных мужчин на улице познакомились с 77-летним черниговцем, который живет на улице Пятницкой. Тот пригласил их в квартиру. А там разыгрался искусный спектакль. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Мужчины вроде собирались ехать в Гомель и попросили оставить на время свои вещи. Затем они предложили хозяину их приобрести. А именно посуду и часы. Дедушка отдал проходимцам 700 евро и 400 долларов. Лишь после того, как они ушли, он осознал, что приобрел хлам за кругленькую сумму. Полиции он так и не смог, объяснить зачем отдал такие деньги. Проводится проверка.