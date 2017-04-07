Черниговец закопал взрывчатку на «черный день»
В ходе проведения операции «Розыск» на территории Чернигова сотрудники отдела криминальной полиции совместно с УСБУ 4 апреля в 21:30 по ул. Любечской, 163 задержали 47-летнего черниговца. Об этом сообщил собственный источник. Задержанный осужден Новозаводским районный суд Чернигова до пяти лет лишения свободы (ст.190 ч.4). Мужчина находился в розыске за невыполнение приговору суда. Задержанный сообщил, что недалеко от дома №9 садового общества «Ивушка» закопал боеприпасы и хранил их без цели сбыта. Выездом следственно-оперативной группы на место происшествия около 100 м от дома в лесной местности при раскапывании свежевскопанной почвы обнаружено и изъято 9 металлических предметов, внешне похожих на подствольные гранаты ВОГ-25 с маркировкой ВМГ-К 3144 3788, металлические предметы, похожие на патроны калибра 9 мм, в количестве 8 шт., с маркировкой 53990, металлические предметы, похожие на патроны калибра 7,62 мм, в количестве 5 шт., с маркировкой 8838, 45 металлических предметов, похожих на патроны калибра 5,6 мм, с маркировкой «Л», 13 предметов, похожих на патроны калибра 5,6 мм, с маркува нием «К», 3 предмета, похожие на патроны калибра 5,6 мм., гравировкой в виде прицела, 2 предмета, похожие на патроны калибра 16 мм., с маркировкой 5716, 6 предметов похожих на сигнальные патроны зеленого цвета с маркировкой на гильзе (88 / 254-8, 254-89, 254-89, 254,54-83) и 1 без надписи. Задержанный пояснил, что вышеупомянутые предметы приобрел год назад у неизвестного и спрятал для собственных нужд. Продолжается следствие.