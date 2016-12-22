Черниговец за виртуальное горючее перечислил почти 50 тыс
22.12.2016 | Новости | Комментариев нет|
В Черниговский отдел полиции 20 декабря поступило сообщение 32-летнего черниговца с просьбой принять меры к незнакомому гражданина, мошенническим путем, будто продавая дизельное топливо, завладел его денежными средствами в сумме 47 500 гривен, которые потерпевший лично 19 декабря перечислил на указанный мошенниками счет.
По состоянию на настоящее время заказ мужчина не получил, деньги ему не вернули, а продавцы перестали выходить на связь. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.190 УК Украины.