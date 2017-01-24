Черниговец выпил смертельный яд
24.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
В реанимации городской больницы № 3 умер 46-летний мужчина. Врачи установили, что он отравился неизвестным веществом. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Известно, что человек накануне употреблял алкогольные напитки. Утром ему стало плохо. Он пытался прочистить желудок. Когда состояние мужчины стало критическим, его мать вызвала скорую помощь. Однако спасти жизнь человеку медики не смогли. Наутро после госпитализации он скончался. По факту смерти мужчины открыто уголовное производство. По предварительным данным, черниговец мог употреблять суррогатный алкоголь с содержанием метилового спирта.