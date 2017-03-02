Черниговец разбил офис, выдающий кредиты
02.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
За прошедшие сутки в Чернигове по улице Рокоссовского 29-летний мужчина зашел в офис «Быстро деньги». Однако его поведение сразу же показалась подозрительной. Через мгновение он начал кричать и крушить все, что попадалось на его пути: офисную технику, окна и двери. Работники офиса вызвали полицию. Правоохранители задержали разбойника. Тот в содеянном сознался. Теперь мужчине придется возмещать убытки, причиненные кредитному учреждению. Этот факт подтвердили в городском отделении полиции. Дело внесена в единый реестр досудебных расследований.