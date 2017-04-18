Черниговец пошел спать, но его нашли повешенным на чердаке
18.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Черниговский горотдел полиции позвонила жительница областного центра 1970 года рождения. Она заявила, что на чердаке летней кухни (переулок Качури) покончил с собой через повешение 57-летний мужчина. Об этом стало известно из собственных источников. По словам женщины, этот человек проживал в ее доме и ухаживал за ее старенькой матерью. Мол, в последнее время он вел себя неадекватно, забывал, что было несколько дней назад. После распития спиртных напитков со своим знакомым мужчина заявил, что идет спать, а через некоторое время его обнаружили на чердаке повешенным. Тело направлено в морг города Чернигова.