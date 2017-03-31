Черниговец остался без окон и дверей
31.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
Под предлогом замены окон и дверей в 53-летнего черниговца псевдомайстер выманил 18000 гривен. Мужчина обратился с заявлением в полицию. Об этом стало известно из собственных источников. Объявления об установлении недорогих окон пострадавший нашел на сайте okna.ua. Он договорился с человеком, который назвался Андреем. Тот попросил для выполнения заказа перевести 18 000 гривен. Обманутый черниговец еще 10 марта перевел всю сумму на карту, но остался без денег и новых окон и дверей.