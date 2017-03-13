Черниговец несколькими ударами отправил сожителя матери в больницу
13.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
В полицию обратилась женщина с заявлением на своего сына. Тот поссорился и избил сожителя матери. Об этом стало известно из собственных источников. 73-летний мужчина не смог противостоять младшему. В результате инцидента пенсионер попал в хирургическое отделение 2-й городской больницы с многочисленными травмами туловища, головы и ног. Правоохранители открыли уголовное производство за нанесение телесных повреждений.