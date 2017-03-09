Черниговец не получил секса и пожаловался в полицию
09.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
35-летний мужчина решил ночью развлечься и заказать проститутку. Нашел в интернете на одном из сайтов объявлений. Желание интима захмарило мужчине ум. Он без колебаний перечислил 1000 гривен на карточку воображаемого сутенера. Приобрел алкоголь и закуску. Однако так и не дождался ни секса с проституткой, ни возврата денег. Поэтому провел ночь в одиночестве. Утром он не постеснялся пойти в полицию и написать заявление о мошенничестве. Этот факт подтвердили правоохранители и начали проверку.