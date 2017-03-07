Черниговец на рынке «развел» продавщицу на трусы
07.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
Очередную фальшивку изъяли правоохранители Чернигова. На этот раз 500-гривневой купюрой рассчитался незнакомый человек на центральном рынке, приобретя нижнее белье. Об этом стало известно из собственных источников. Продавец с рынка обратилась в отделение банка на Шерстянке с просьбой проверить купюру. В банковском учреждении установили, что с женщиной рассчитались цветной бумажкой, а не деньгами. На место вызвали полицию, которая и изъяла фальшивку. С начала года в Чернигове это уже не первый случай с фальшивыми деньгами.