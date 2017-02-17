Черниговец-кофеман украл в магазине пачку кофе
17.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
В черниговский отдел полиции 16 февраля поступило сообщение, что из местного магазина украли кофе «Jacobs Monarch» весом 400 граммов, стоимость которой составляет 263,95 грн. Об этом сообщил собственный источник. В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий по стабилизации криминогенной ситуации в г.. Чернигове, работниками полиции было установлено, что эту кражу совершил 25-летний черниговец, ранее судимый, безработный. Последний в содеянном сознался и дал правдивые показания. Принимаются меры по установлению местонахождения похищенного имущества.