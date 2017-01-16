Черниговец качал керосин … из подземного ставка
16.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Полиция задержала 22-летнего жителя Черниговского района неподалеку аэродрома «Певцы». Он же качал керосин из земли. Об этом сообщил собственный источник в правоохранительных органах. Парень к «делу» подготовился тщательно. На место приехал на машине, прихватил с собой различные емкости, бурь, бутылку с длинным шнуром, воронку и перчатки. На время задержания его достижением стали более 100 литров керосина. По словам местных жителей Певцы, к аэродрому проложен трубопровод, по которому в свое время перекачивали керосин. Наиболее вероятно, что из дырявых труб топливо вытекло в землю, образовав подземные ставки.