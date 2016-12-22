Чернигов занял 7-е место в рейтинге городов Украины по качеству жизни
Лучшие города определяли аналитики ОLX путем анализа более 30 000 заполненных анкет. Города оценивали по десяти показателям. Каждый критерий оценивали от 1 до 7 баллов, самая высокая оценка, которую мог получить тот или иной город, — 70 баллов.
Лучшим городом по качеству жизни стала Винница. За чистоту, удобный транспорт, качественную работу коммунальных служб, дружелюбных жителей, доступную систему учреждений для детей город получил высшие баллы. Недобор баллов — за удобство и близость магазинов. Из-за невозможности получить данные в рейтинг не вошли Донецк, Луганск, Симферополь и Севастополь. Итоговый рейтинг городов Украины по качеству жизни:
1. Винница — 50
2. Луцк — 48.9
3. Харьков — 47.6
4. Ровно — 47.4
5. Львов-47.1 Тернополь — 47.1
6. Хмельницкий — 47
7. Чернигов — 46.7
8. Черкассы — 46.3
9. Киев — 45.8
10. Ивано-Франковск-45.6 Черновцы — 45.6
11. Полтава — 44.4
12. Одесса — 44
13. Николаев-43.6 Сумы-43.6 Ужгород — 43.6
14. Кропивницкий — 43.5
15. Житомир-42.8 Херсон — 42.8
16. Днепр — 41.9
17. Запорожье — 41.7