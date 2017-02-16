Чернигов возвращает себе статус военного центра
Больше никаких экспериментов с оперативным командованием «Север». На это надеются украинские военные. Вернувшись два года назад в Чернигов, командование отмечает годовщину создания. Официально 2-ю, неофициально уже 75-ю. При Януковиче его перенесли в Ровно. Зато в Чернигове тогда расформировали несколько военных частей. Однако сейчас наш город восстанавливает статус военного центра северной Украины. К оперативного командования входят десятки военных подразделений. Уже легендарными стали: 1-я танковая, 26-я артиллерийская и 72-я механизированная бригады. «За эти годы в нашем оперативном командовании 141 человек награжден орденами« За мужество », 56 — орденами« Богдана Хмельницкого », 4 — Героями Украины», — командующий ОК «Север» Вячеслав Назаркин. Трем воинам во время торжеств вручили государственные награды. Другом и с них Александр Ярославцев. Майор удостоен ордена «Богдана Хмельницкого» 3 степени. Он прошел все горячие точки Донбасса. Сейчас заместитель командира механизированного батальона. Восстанавливает военную технику, в том числе из зоны АТО. «Моя задача — чтобы техника двигалась, оружие стреляло, а боеприпасы поставлялись. Если техника сильно повреждена отправляем на заводы для капитального ремонта. Если с легкими повреждениями, то делаем своими силами, заменяем двигатели и агрегаты », — заместитель командира механизированного батальона Александр Ярославцев. Руководители города и области, кроме поздравлений, решили поддержать военных материально. Вспомнили и о погибших воинах. В последнее пополнил скорбный список погибших земляков Владимир Бальченко с Борзнянщины. Его семье вручили орден «За мужество» посмертно.