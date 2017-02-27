Чернигов в безопасности: 170 кикбоксеров собрались на открытом чемпионате
На днях прошел открытый чемпионат Чернигова по кикбоксингу. В соревнованиях приняли участие 170 спортсменов из Чернигова, Сновска, Нежин, Новгород-Северский, пгт Дмитровки, Семеновки. На открытие чемпионата, чтобы поздравить спортсменов, посетили: начальник управления по делам семьи, молодежи и спорта ЧМР Дериземля А.В., директор КПНЗ ДЮСШ «Украина» ЧМР — Григорьев И.В., вице-президент областной федерации кикбоксинга , председатель совета ветеранов АТО и семей погибших, МСМК по кикбоксингу — Требух А.В. Соревнования прошли при поддержке отдела семьи, молодежи и спорта и депутата Черниговского городского совета Сергея Вакуленко. Кроме традиционных медалей и дипломов, были вручены призы за лучшую технику и волю к победе. Приз «За волю к победе» получили: Бондаренко Артур (ДЮСШ «Фортуна), Коляда Егор (районная ДЮСШ» Колос »), Косачев Тимофей (Новгород-Северский). Приз «За лучшую технику» получили: Журко Руслан (СК »Октант»), Лиса Максим (ДЮСШ «Фортуна»), Ревко Сергей (БК «Антей»). Традиционные призы от ЗТУ Кужельного Андрея Владимировича «Самый перспективный кикбоксер» получили: среди юношей — Бессонов Назарий (ДЮСШ »Украина»), среди юниоров — Кривоус Никита (ДЮСШ »Украина»), среди взрослых кикбоксеров — Безбородко Дмитрий (ДЮСШ »Украина») Поздравляем победителей соревнований и их тренеров!