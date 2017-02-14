Чернигов — среди лидеров за патриотичностью жителей
Более 65% жителей Чернигова в коем случае не собираются переезжать жить в другие города или регионов Украины. Такие данные обнародовало информационное агентство «Украинские реалии», которое оценивало уровень удовлетворения жителей областных центров нашего государства условиями проживания и инфраструктурой в своих городах. Таким образом Чернигов попал в тройку областных центров (после Одессы и Луцка), жители которых в целом довольны уровнем жизни, транспортной сетью, доступ к развлекательных мероприятий, трудоустройством, а также количеством заведений общественного питания, молодежного отдыха и возможностью приобретения качественных продуктов фермерства. Последнее же место в рейтинге занял Кропивницкий, оставить который попутно пожелала половина местных жителей.