Чернигов собирается отказаться от услуг фирмы «OTIS»
В рамках соответствующей городской программы в течение прошлого года две подрядные организации — фирма «OTIS» и общество «Полесье-лифт-сервис» — переоснастили в областном центре 152 лифта. Из них большинство (110 единиц) ремонтировали специалисты специализированного лифтового управления №5 ЗАО «OTIS». Именно оно сегодня обслуживает львиную долю черниговских лифтов. Однако ситуация коренным образом может измениться уже в этом году, на который запланирован капитальный ремонт 100 лифтов. Ведь чиновники от ЖКХ планируют отстранить «OTIS» от выполнения работ. — Уже будут задействованы черниговские подрядчики, которые здесь работают, которые здесь зарегистрированы, — отмечает начальник управления ЖКХ Черниговского городского совета Ярослав Куц. — Потому что мы заботимся о налогах, которые поступают в городской бюджет. Очень жаль, что «ОTIS» уже не черниговская фирма, она зарегистрирована в Киеве. И вообще в Чернигове нет ни руководства, ни расчетных счетов. То есть какой-то их отдел. Кстати, очень много нареканий на работу именно «Оtis». На сегодня ОЖБК уже отказалась от их услуг. И насколько мне известно, объявляют тендеры ЖЭК № 10 и КП «Деснянский» собирается. По словам чиновника, никто не хочет работать с предприятием, которое не имеет руководителя на месте. Поэтому и работы будут выполнять те предприятия, которые зарегистрированы в Чернигове, платят здесь налоги и дают рабочие места именно черниговцам. Правда, Ярослав Куц не уточнил, будет ли фирма «OTIS» вообще допущена к участию в тендерах. Так же не назвал и специализированных черниговских предприятий, что, в соответствии с лицензией, могут выполнять ремонтные работы и обслуживать лифты.