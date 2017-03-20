Чернигов празднует 378-й день рождения Ивана Мазепы (Афиша)
Сегодня, 20 марта, в Украине отмечается 378-я годовщина со дня рождения гетмана Украины Ивана Мазепы. По случаю этой даты в области пройдет ряд мероприятий. В частности в 11:00 на территории черниговского Вала (возле памятника Ивану Мазепе) состоится общественно-политическое мероприятие. В программе мероприятия: заупокойная лития (богослужения проводит Черниговская епархия Украинской православной церкви Киевского патриархата), возложение цветов к памятнику и митинг с участием представителей общественности, политических партий, местных органов власти и ученых. Фигура Ивана Мазепы — одна из самых загадочных в украинской истории. Дискуссия, полемика по оценке его действий, поступков и до сих пор продолжается в научной, популярной литературе. Причиной этого является большой масштаб личности, которую трудно понять, вместить в определенные рамки понятности, постижения. Гетьмана любили и ненавидели, уважали и побаивались, ценили и остерегались, прославляли и клеветали как во времена его вождения, так и позже, в последующие десятилетия и века. *** Иван Степанович Мазепа — гетман Украины в 1687-1709 годах, выдающийся государственно-политический и культурный деятель конца XVII — начала XVIII века. Родился 20 марта 1639 в селе Мазепинцы (ныне Белоцерковский район Киевской области). Принадлежал к семье известной правобережной украинской шляхты. Начальное образование получил в школе Киевского братства, впоследствии закончил Киево-Могилянской коллегиум и Иезуитскую коллегию в Варшаве. В течение трех лет учился в Германии, Италии, Франции и Голландии, где получил блестящее европейское образование, опыт европейской политической и культурной жизни. Знал несколько иностранных языков. Формирование национально-политических убеждений И. Мазепы происходило во время службы при гетмана Петра Дорошенко и Ивана Самойловича, которые имели программы возрождения самостоятельной и соборной Украинской державы. Мазепа был первым украинским гетманом, который неизменно держал гетманскую булаву в течение почти 22 лет (8081 день). Этот период характеризовался экономическим развитием Украины-Гетманщины, стабилизацией социальной ситуации, подъемом церковно-религиозной жизни и культуры. В начале XVIII века в условиях Северной войны (1700-1721) гетман Иван Мазепа в союзе с польским королем Станиславом Лещинским и шведским королем Карлом XII предпринял попытку реализовать свой военно-политический проект, целью которого был выход из-под протектората Московского государства и образования на украинских землях независимого государства. Умер в ночь с 21 на 22 сентября 1709 в селе Варница близ города Бендеры. Похоронен в монастыре Святого Георгия (Юрия) городе Галац (Румыния).