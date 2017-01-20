Чернигов попал в десятку самых комфортных городов Украины
Портал свободных продаж OLX обнародовал рейтинг качества и комфорта жизни в украинских городах. OLX попросил больше чем 33 000 своих пользователей из разных уголков страны оценить города Украины по качеству и комфортом. Респонденты выставляли городам страны баллы от 1 до 7 по десяти критериям. Оценивали безопасность, экологию, доступность мест для развлечений, инфраструктуру для отдыха, школы, медицинские лечения, а также дружелюбие жителей города. При этом такие факторы, как безработица или уровень зарплат, не учитывались. Оценивалась только качество жизни. Рейтинг городов в результате опроса было так: Винница — 50 баллов Луцк — 48,9 балла Харьков — 47,6 балла Ровно — 46,4 балла Львов и Тернополь — по 47,1 балла Хмельницкий — 47 баллов Чернигов — 46,7 балла Черкассы — 46,2 балла Киев — 45,8 балла Ивано-Франковск — 45,5 балла Полтава — 44,4 балла Одесса — 44 балла Николаев, Сумы, Ужгород — 43,6 балла Кропивницкий — 43,5 балла Житомир, Херсон — 42,5 балла Днепр — 41,9 балла Запорожье — 41,7 балла