Чернигов подхватил флешмоб по безопасности дорожного движения
Звуки сирен, танцы с полицейскими жезлами и шарики в небе. Так черниговцы присоединились к Всеукраинского флешмоба по безопасности дорожного движения, цель которого — привлечь внимание горожан к теме поведения на дорогах. Представители Главного управления полиции Черниговщины совместно с Центром «Доброчин» приняли эстафету от правоохранителей с Сумщины. Таким образом наша область стала 23-м регионом, присоединился к акции. Популяризация правил поведения на дороге сегодня крайне важна, отмечают полицейские, об этом свидетельствует неутешительная статистика аварийности в регионе. — С начала года на территории области произошло 140 происшествий, в которых 24 человека погибли и 160 травмированы. За аналогичный период 2016 на 17 дорожно-транспортных происшествий больше на 8 человек больше погибло и на 20 человек больше травмированы, — рассказал заместитель начальника управления майор полиции Андрей Вовк. Само мероприятие состоялось после обеда на Аллее героев возле Екатерининской церкви. Школьники, которые принимали активное участие в флешмобе, запустили в небо зеленые, желтые и красные шарики, символизирующие цвета светофора. Также от представителей общественных организаций дети получили оригинальные Световозвращатели и информационную литературу. — Сегодня этот флешмоб проходит при поддержке депутатов городского совета. И очень приятно, что депутаты от «Нашего края» хотят сделать наш край безопасным для детей, для взрослых и для водителей, так как это очень важно для водителя — чтобы он мог заметить человека на дороге, привлечь свое внимание к этому человеку и избежать аварии , — отметил Александр Подгорный, представитель коалиции общественных организаций. Работники полиции Черниговщины передали эстафету коллегам из Киевской области, которая и завершит акцию за два дня в столице.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым