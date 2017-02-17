Чернигов победил в отборе для участия в европейском проекте
Чернигов победил в отборе для участия в проекте украинского-германского технического сотрудничества GIZ «Партнерство по модернизации: энергоэффективность в больницах». Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета. Проект реализуется немецким Обществом международного сотрудничества (GIZ) по поручению Федерального правительства Германии. В марте-апреле планируется подписание Меморандума о сотрудничестве между Черниговом и этим проектом. Продолжительность проекта — до июля 2019 года, общий бюджет — 3 млн евро. Вторым городом-победителем в проекте украинского-германского технического сотрудничества GIZ «Партнерство по модернизации: энергоэффективность в больницах» определены Сумы. На первом этапе отбора среди 15-ти украинских городов вместе с Черниговом были отобраны еще три другие украинские города Сумы, Черновцы и Ивано-Франковск.