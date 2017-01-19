Чернигов планируют превратить в рай для велосипедистов

despravda | 19.01.2017 | Новости | Комментариев нет

Двадцать тысяч пассажиров в сутки могут пользоваться велосипедами, если в городе будет инфраструктура. Об этом говорили на заседании исполнительного комитета в Черниговском городском совете. В Чернигове более 30000 велосипедистов, которые обычно ездят парковыми и тротуарные дорожки. А в городе только 1 велодорожка. Сейчас спортсмены разработали проект, который вынесли на рассмотрение исполкома. Проект рассчитан и на образовательные мероприятия. Планируют обучать детей велосипедной грамоты. Для его реализации нужно 95 млн грн., 72 млн — из городского бюджета. Спортсмены представили велокарт и сообщили, что в Чернигове самая береговая линия. Она составляет более 60 км. Именно эта зона наиболее привлекательных для велосипедистов. Однако они бросают вызов общественному транспорту. Утверждают, что велоинфраструктура заменит троллейбусную.

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