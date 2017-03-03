Чернигов может похвастаться уникальной колокольней
03.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
Колокольня Елецкого Свято-Успенского монастыря построена, вероятно, в последней четверти XVII в. и достроена уже в ХVIII в. Архитектура первого яруса однозначно сначала играла оборонительную функцию, поскольку это был центральный въезд в монастырь. Первое ее изображение встречается на «Абрис Черниговском» 1706, где она нарисована еще без верхнего яруса и барочного купола, которые были достроены позже. Вероятный вид-реконструкцию колокольни состоянию на конец XVII в. выполнено Бондарь на основе наблюдений, исторических аналогий и натурных исследований.