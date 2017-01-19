«Чернигов — город блатных и нищих», — Атрошенко
На заседании исполнительного комитета Черниговского городского совета мэр Владислав Атрошенко, обсуждая вопросы развития областного центра на ближайшие несколько лет и его бюджет, в частности, возмутился тем, как состоятельные горожане или чиновники сами не хотят и не способствуют в пополнении бюджета. Мэр рассказал, как чиновники и депутаты, демонстрируя свои удостоверения, не хотят платить, например, за парковку в городе. Это позор, считает городской голова. «Город блатных и нищих, такой у нас Чернигов, — возмутился мэр. — Они показывают удостоверение и не хотят заплатить всего 6 гривен. За такое надо забирать у наших избранников депутатские мандаты ». Добавим, что сегодня, 19 января, на исполкоме планируется поддержать несколько жизненно важных для Чернигова проектов программ — Программы развития и продвижения города Чернигова на 2017-2018 годы, Программы повышения энергоэффективности в бюджетных учреждениях г.. Чернигова на 2017-2027 годы, Программы содействия сохранению и улучшению технического состояния жилищного фонда города и его безопасной эксплуатации на 2017-2019 гг. и др.