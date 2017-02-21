«Чернигов Древний» хочет попасть в наследие ЮНЕСКО
Черниговский национальный архитектурно-истричний заповедник «Чернигов древний» отпразднует свое 50-летие. В далеком 67-м году он начал свою работу как филиал заповедника «Софиевский музей». С тех пор изменилось 10 директоров, а заведение посетили более 10 миллионов туристов. Сейчас заповедник ставит перед собой цель быть включенным в список мирового наследия ЮНЕСКО. — Достопримечательности, которые включены в список ЮНЕСКО, обязательно вносятся во все туристические каталоги, путеводители, маршруты всего мира. Другое дело захочет человек ехать сюда, но они заносятся, — Юрий Соболь, генеральный директор национального архитектурно-исторического заповедника «Чернигов древний». Главной преградой, по словам директора, является нехватка средств для благоустройства заповедника. Однако на сегодняшний день уже ведутся переговоры с благотворителями и местными властями для решения финансовых вопросов. — Руководство городского совета хочет и приняло решение о выделении денег для благоустройства Валу, для создания пешеходно-прогулочных зон и для ремонта фонтанов, — Юрий Соболь, генеральный директор национального архитектурно-исторического заповедника «Чернигов древний». Полувековую годовщину туристической жемчужины Чернигова решили отмечать в течение года ежемесячными событиями. С масштабных проектов «Чернигова древнего» пора воспроизведения Новоанониевих пещер за счет средств благотворителей. Это создаст еще один туристический объект в городе.