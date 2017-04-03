Через границу пытались перевезти лекарственные препараты
03.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
На днях, в международном автомобильном пункте пропуска «Сеньковка» при оформлении на выезд из Украины рейсового автобуса Мерседес сообщением Черновцы — Москва, на вещи пассажиров, находящихся в багажном отделении, сработала служебная собака Тим. Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда — начальник пресс-службы подполковник Александр Дудко. При детальной проверке вещей, пограничным нарядом совместно с сотрудником таможни в сумке, которую в качестве передачи везли в Москву, вместе с другими лекарственными препаратами находились и 51 таблетка трамадола. За нарушение таможенных правил составлен протокол, а сами таблетки изъяты.