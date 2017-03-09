Чемпионами не рождаются
На стадионе ОНСЦ «Чернигов» прошел чемпионат Черниговской области по боксу, который был отборочным к чемпионатам Украины среди юношей, юниоров, молодежи и взрослых. 4 дня лучшие спортсмены из Ичне, Новгород-Северского, Варвы, Нежина, Прилук, Городне, Бахмач, Десны и всех спортивных школ и клубов определяли между собой право называться лучшими на Черниговщине. За дни чемпионата было много очень конкурентных поединков и открытий среди молодых спортсменов. Среди юношей 2003 — 2004 г. н. яркими поединками отличились Андрей Кириченко (43 кг, ДЮСШ «Атлет»), Артем Савенок (50 кг, ДЮСШ «Колос»), Михаил Ментий (38,5 кг, ДЮСШ «Атлет»), Иван Ковальчук (56 кг, ДЮСШ «Колос »), Дмитрий Павлюк (59 кг, ДЮСШ« Атлет »/ КБ« Ринг »), Никита Кривзун (65 кг, ДЮСШ« Атлет ») и Эльчин Байрамов (68 кг, ДЮСШ« Колос »). Лучшим юниорами (2001 — 2002 г. н.) Стали: Даниил Гора (48 кг, ДЮСШ «Атлет»), Павел Сабун (52 кг, ДЮСШ «Атлет» / КБ «Ринг»), Александр Гречаник (60 кг, Н. — Северский), Павел Илюша (63 кг, ДЮСШ «Колос»). Олексендр Дейнега (66 кг, Нежин), Руслан Мозговой (70 кг, Н. — Северский), Илья Полосьмак (75 кг, ДЮСШ «Колос») и Алексей Охримець (+ 80кг, ДЮСШ «Колос») 1999 — 2000 г. н. Молодежь. Здесь ярко отбоксировали Юсиф Велиев (60 кг, ДЮСШ «Колос»), Максим Зеленский (64 кг, ДЮСШ «Колос»), Рамиз Железняк (69 кг, ДЮСШ «Атлет» / КБ «Ринг») и Олексендр Гаврилов (75 кг, ДЮСШ «Колос»). И наконец найцикавишмы среди взрослых боксеров оказались: Дмитрий Кулида (64 кг, ДЮСШ «Колос»), Роман Рыженко (КБ «Ринг» / ДЮСШ «Атлет») и Даниил Жасан (91 кг, ДЮСШ «Колос»). Стоит отметить, что география областного бокса очень расширилась и благодаря настойчивой работе тренеров из всех районов Черниговщины наш бокс поднялся на высшую ступень пьедестала в Украине!