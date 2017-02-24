Человек «под кайфом» нарушал ПДД
24.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
23 февраля около часа ночи патрульные остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Во время общения с 36-летним водителем в полицейских возникло подозрение, что человек находится в состоянии наркотического опьянения. На это указывали его поведение и внешние признаки. Водитель не отрицал, что употреблял наркотические средства, однако отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Во время поверхностного осмотра у гражданина были обнаружены два бумажных свертка, в которых находилась измельченная вещество растительного происхождения зеленого цвета с характерным запахом конопли. На место происшествия патрульными была вызвана следственно-оперативная группа.