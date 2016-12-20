Бюджет Черниговщины: в 2017 году снова дефицит средств
Депутаты областного совета раз в этом году собрались вместе, чтобы рассмотреть около семидесяти вопросов. Сессия началась с минуты молчания по погибшим в последние дни в зоне АТО и вручением матери погибшего бойца Виктора Мельника ордена «За мужество» 3 степени. А дальше перешли в повестку дня. Среди серьезных вопросов — бюджет области на следующий год. Его разрабатывали с учетом повышения минимальной заработной платы. 126000000 гривен — такой показатель недостатка денег в 2017 году во многих отраслях. Так, в следующем году область будет финансировать ПТУ Нежина и Прилук. «Не хватает 22 млн, или 3 месяца интернаты … Не хватает 39500000 на другие расходы. На театральные зрелища недофинансирует 19 млн », — начальник департамента финансов Черниговской ОГА Валерий Дудко. Однако Валерий Дудко надеется, что, как и в этом году, смогут закрыть все проблемные вопросы. При обсуждении поправок в бюджет началась жаркая дискуссия вокруг финансирования спортивных обществ и детско-юношеских спортивных школ. Пока они не в коммунальной собственности, департамент финансов не считает нужным выделять средства на их содержание. «В 22 областях поддерживается работа таких организаций, у нас почему-то вот так резко, может, не надо так подходить к этому вопросу так: решили и сделали», — представитель «Спартака». «Мы говорим об аппарате управления общественной, по сути, частной организации под названием Динамо, Спартак. Мы никогда их не удерживали, мы не имели на это права, мы им оказывали помощь, теперь мы этих детей вместе с тренерами, детьми забираем себе и будем их удерживать », — начальник департамента финансов Черниговской ОГА Валерий Дудко. «Мы каждый год вкладываем средства в спортивный инвентарь, мы не знаем, где этот инвентарь, ФСО — это частные клубы, какое отношение к финансированию частных клубов мы можем иметь. Пусть участвуют в конкурсных программах », — председатель Черниговской ОГА Валерий Кулич. Впрочем, предложение выделить более миллиона на содержание этих организаций депутаты поддержали. Валерий Дудко предупредил, что это решение все равно не будет выполнено, потому что принято вопреки бюджетному регламента. «Этот вопрос следует обсуждать на комиссиях и обрабатывать в течение определенного времени, с голоса голосовать бюджет нельзя», — начальник департамента финансов Черниговской ОГА Валерий Дудко. В целом депутаты таки приняли бюджет на следующий год.