Бывший зэк, который держал в страхе село на Черниговщине, снова загремел за решетку
42-летний житель села Красиловка Козелецкого района, который недавно вернулся из мест лишения свободы и терроризировал деревню, снова попался на краже. Мужчину уже закрыли в СИЗО. Поэтому крестьяне облегченно вздохнули. Потому, вероятно, вор еще не скоро вернется в родной населенного пункта. На новое преступление мужчина решился, потому что не хватило денег громко отпраздновать возвращение из тюрьмы 39-летнего друга, который находился на свободе всего два дня. Поэтому за добычей бывшие зеки направились к 83-летней бабушке, которая живет на окраине села. Мужчины с уголовным прошлым требовали у старушки 20000 гривен и приставляли к горлу нож. Однако денег у женщины не было, поэтому воры поживились лишь 20 гривнами. Полиция нашла обоих злоумышленников дома. Они пьяные спали на полу. Сейчас бывшим зэкам грозит от 7 до 12 лет заключения.