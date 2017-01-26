Бывший черниговец подготовился к концу света. В Новой Зеландии
Среди работников сферы ИТ-технологий, работающих в Силиконовой долине в Калифорнии, в последнее время распространяется тенденция подготовки к очередному концу света, который, по некоторым данным, придется именно на октябрь нынешнего года, когда неподалеку (по комическими меркам) Солнечной системы с » появится астероид Апофиз. Сторонники Апокалипсиса считают, что апофиз диаметром 27 километров может вызвать масштабный катаклизм на Земле вроде такого, что привело к гибели Атлантиды. Учитывая такие неутешительные прогнозы, компьютерщики Силиконовой долины (как представители наиболее пессимистического прослойки в области «информейшн Текнолоджиз») массово подают заявки на переезд в страны, которые, по их мнению, меньше всего пострадают от Апокалипсиса — Австралии, Папуа-Новой Гвинеи , Таити, Новой Зеландии. Так, по сообщению внешнеполитического ведомства Новой Зеландии, количество заявлений на переезд в эту страну уже выросла почти в 17 раз по сравнению с прошлыми годами. Среди тех, кто пытается изменить страну своего проживания на Новую Зеландию — и бывший житель Чернигова Александр Ковальчук, который уже пять лет живет и работает в США, занимаясь разработкой и продвижением интернет-сайтов на рынке автоуслуг. «Считаю, что Новая Зеландия — самая благоприятная страна, чтобы пережить конец света, — уверяет Александр, — конечно, могу вернуться в Чернигов, ведь еще нет американского гражданства. Впрочем, не уверен, что город, в котором родился и жил, переживет Апокалипсис ».