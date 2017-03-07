Бывшая жена ограбила мужа
07.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
В полицию Чернигова обратился 33-летний мужчина с заявлением о краже. Он обвиняет свою бывшую жену в краже крупной суммы денег и бытовой техники. Об этом сообщил источник в полиции. Женщина вместе со знакомыми ворвались в квартиру, закрыли в одной из комнат сожительницу хозяина квартиры и вынесли из помещения, кухонную технику, 2 телевизора, 2 ноутбука, дорогой алкоголь, 40000 долларов, 150 000 гривен и … собаку. Правоохранители задержали женщину. Она свои действия объяснила тем, что забирала личные вещи. А вот сейфа с деньгами не брала. Полиция открыла уголовное производство по статье кража.