Быть или не быть: в Украине назрел вопрос земельной реформы
Обновленный меморандум Украина и МВФ содержит, в том числе положения о пенсионной, земельной, банковской и других важных реформах. «Меморандум был подписан, как было объявлено со стороны МВФ о достижении согласия», — отмечает министр финансов Украины Александр Данилюк. Он уточнил, что с украинской стороны свои подписи поставили президент, премьер-министр, министр финансов и глава НБУ. Он отметил, что в меморандуме позиция относительно рынка земли. «Сколько лет рынка земли у нас почти не существует в действительности, де-юре. На практике он, земли покупаются, продаются, все происходит по серым, странными схемами », — констатировал министр. Поэтому, по его словам, очень важно добиться сейчас, чтобы рынок земли заработал, особенно для агросектора. «Это наше конкурентное преимущество — агросектор, но из-за ограничений, которые мы сами установили, мы не только делаем наших граждан беднее, но также искусственно ограничиваем потенциал агросектора», — отметил глава Минфина.