«Буревестник» продолжает борьбу в национальной Суперлиге
Свои очередные поединки в рамках розыгрыша мужской волейбольной Суперлиги провел черниговский «Буревестник — ШВСМ». Матчи девятого тура черниговцы провели во Львове против лидера соревнований — местного «Барком — Летучие мыши». Именно львовяне на сегодня самым мощным коллективом чемпионата Украины, усилившись в межсезонье искусными игроками. «Барком — Летучие мыши» в этом розыгрыше не проиграли еще ни одного матча, потеряв лишь один зачетный балл. В матчах первого круга соревнований львовские волейболисты довольно легко взяли свои очки в Чернигове, победив «Буревестник» с «сухим» счетом в обоих матчах. Поэтому и от матчей во Львове мало кто ожидал какой-то сенсации. Первый поединок между этими соперниками прошел под диктовку именно хозяев площадки, и навязать что-то вроде борьбы черниговцам удалось лишь в первом сете, который все же был проигран со счетом 25:20. В следующих двух партиях счет для «Буревестника» и вовсе оказался разгромным — 25:13 и 25:16. Второй матч девятого тура также не принес зачетных баллов для нашей команды, хотя одна партия в поединке все же осталась за «Буревестник» — после проигранных первых двух сетов черниговские волейболисты в третьей партии взяли верх со счетом 25:21. Однако последний сет расставил все на свои места — и «летучие мыши» довели поединок до победы. «Барком — Летучие мыши» (Львов) — «Буревестник — ШВСМ» (Чернигов) — 3: 0 (25:20, 25:13, 25:16) «Барки — Летучие мыши» (Львов) — «Буревестник — ШВСМ» (Чернигов ) — 3: 1 (25:15, 25:19, 21:25, 25:19) А вот матчи десятого тура выдались для болельщиков нашей команды более интересными. В Чернигов на очередные поединки чемпионата посетил волейбольный клуб «Винница», который занимал четвертое место в турнирной таблице. В каждом из двух матчей команды сыграли по пять партий, обнаружив сильного лишь на тай-брейке, таким образом держа в напряжении зрителей до последнего. В первый игровой день немного больше повезло именно черниговцам, которые смогли дожать своих соперников в короткой партии. До этого команды устроили настоящую «качели» — первый и третий сет остались за гостями из Винницы, а второй и четвертый — за хозяевами площадки. Второй матч также получился очень зрелищным. Первую партию опять же занесли в свой актив жители, победив 25:19. А вот в двух последующих сетах победу праздновали черниговцы — 25:23 и 25:16. Четвертая партия могла стать решающей, однако гости с этим не согласились и сумели сравнять счет во встрече, вырвав победу 25:23. Как и в предыдущем матче, все решалось в пятой короткой партии. Однако короткой она не стала, ведь соперником пришлось на «больше — меньше» выявлять победителя в этом противостоянии. И здесь уже ВК «Винница» оказался более успешным, победив 16:14. «Буревестник — ШВСМ» (Чернигов) — ВК «Винница» — 3: 2 (21:25, 28:26, 26:28, 25:15, 18:16) «Буревестник — ШВСМ» (Чернигов) — ВК «Винница »- 2: 3 (19:25, 25:23, 25:16, 23:25, 14:16) Таким образом, за четыре тура до завершения основной части нынешнего розыгрыша волейбольной Суперлиги черниговский« Буревестник — ШВСМ »набирает 22 очка и остается на шестой строчке в турнирной таблице. Свои следующие поединки черниговцы проведут также на домашней площадке. 3 и 4 февраля «Буревестник» сыграет против «аутсайдера» соревнований — волейбольного клуба «Фаворит» из города Лубны.