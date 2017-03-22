Бунты в СИЗО: ситуация на Черниговщине
22.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
На этот раз в Украине бунтуют не те, кто находится под следствием, а пенитенциарий. В частности, известно, что на этой неделе в Киеве работники Лукьяновского СИЗО отказались выходить на работу из-за низкой заработной платы. Мы попытались выяснить, какова ситуация на Черниговщине. Но поскольку, как мы уже сообщали, в пенитенциарной службе области уже никому общаться с прессой, узнать удалось немного. Представитель ликвидационной комиссии, которая не захотела назваться, только сообщила, что о бунтах не слышала и пенитенциарий Черниговщины работают, как обычно.