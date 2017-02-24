Будущие муниципальные милиционеры начали сдавать спортивные нормативы
Только что стартовал отбор в муниципальную полицию Чернигова. Правда, с задержкой почти на целый час. Будущие стражи порядка столько времени ждали экзаменаторов. В экзаменационной зале пока не более полусотни ребят. По словам заместителя начальника вновь в городе органа Юрия Воробья, к муниципальной полиции сегодня должны отобрать 10 сильных и психологически устойчивых ребят. Кандидаты должны составить два спортивных нормативы — простоять на ринге в спарринге 3 минуты, а также пройти тест Купера. В составе экзаменационной комиссии — работники муниципальной полиции Чернигова, а также тренеры по рукопашному бою, среди которых, кстати, мастер спорта Украины, чемпион мира по кикбоксингу Роман Власенко. А вот начальник муниципальной полиции Виталий Хрустицький в экзаменационной зале отсутствует. По словам его заместителя, у Хрустицького умер отец.