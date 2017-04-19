Будет ли суд: подробности дела черниговской банды
Черниговская восьмиклассница Полина Малоштан, которую жестоко избили девушки-подростки, сейчас находится в столичной больнице. Состояние девочки постепенно нормализуется. По факту избиения открыто уголовное производство по статье 296 ч 2 УК (действия хулиганства, совершенные группой лиц, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет). Впрочем, стало известно из собственных источников, после того, как Полина Малоштан пробудет в больнице 21 дней, статью, скорее всего, переквалифицируют в «умышленное средней тяжести телесное повреждение». По словам родных пострадавшей, заявления из полиции никто забирать не собирается. При этом в социальных сетях девушки-драчуна продолжают угрожать расправой Полине. Итак, суд, скорее всего, будет. В полиции сказали, что ждут, пока пострадала выйдет из больницы, а уже потом будут дальнейшие процессуальные действия.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым