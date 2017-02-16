Будь мужиком: пройди медицинский осмотр и сдай анализы
Ежегодно в Украине регистрируется около 6,5 тысячи новых случаев заболевания раком предстательной железы (простаты). К тому же, в нашей стране рак простаты занимает четвертую позицию среди мужских онкологических болезней. В странах Западной Европы рак предстательной железы занимает 3-е место среди мужских онкологических болезней, а в Америке — первое. Чаще всего эту болезнь диагностируют у мужчин в возрасте 55-60 лет и старше. О профилактике и диагностике болезни рассказывает заведующий абдоминального отделения Черниговского областного онкологического диспансера, врач-уролог-онколог Роман Цисельский. «Особенность рака простаты заключается в том, что злокачественное образование развивается очень медленно. В начальной стадии заболевание может протекать без каких-либо заметных симптомов. Поэтому после 45 лет мужчинам надо обязательно проходить осмотр и регулярно сдавать анализы. Что раньше будет выявлена болезнь, тем больше шансов на успешное лечение », — говорит врач. Диагностика остается сложной Диагноз ставят на основании всего течения болезни, а также путем ощупывания предстательной железы через прямую кишку. Пальцевое ректальное исследование — основной метод диагностики рака предстательной железы. Дифференциальный диагноз проводят с аденомой предстательной железы. Уверен диагноз рака может быть поставлен лишь при значительных размерах железы, ее плотности и бугристости. До появления этих выраженных признаков рака его крайне трудно отличить от возрастной гипертрофии железы. — Только 10% опухолей простаты, выявленных при пальцевом исследовании ее очаговых уплотнений, поддаются эффективному лечению. Другие случаи составляют запущенные раки, — отмечает специалист. Часто рак предстательной железы обнаруживают при клиническом обследовании больных с метастазами в костях. Диагноз устанавливают при пункционной биопсии простаты, выполненной через прямую кишку, промежность или уретру. Предположение о диагнозе может быть сделано на основании ультразвуковой томографии (УЗИ). В случаях рака, прорастает в капсулу предстательной железы, находят повышенную активность кислой фосфатазы. У больных с отдаленными метастазами этот показатель повышен более чем в 80% случаев. В качестве диагностического маркера определяют в сыворотке специфический Аг простаты, но возможны ложно-положительные результаты. Радиоизотопное сканирование костей, рентгенография, экскреторная урография, компьютерная томография органов миски и забрюшинного пространства позволяют обнаружить метастазы в наиболее часто поражаются. Значительную роль в скрининге рака предстательной железы, контроле за эффективностью лечения и ранней диагностике рецидивов играет определение в сыворотке крови уровней ПСА. Недостатком указанного способа диагностирования является его инвазивность (способность патогенов к проникновению и распространению в макроорганизм). Поэтому наряду с пассивностью мужского населения в вопросах ранней диагностики и профилактики заболеваний способ значительно задерживает темпы скрининга рака предстательной железы. Генетическая предрасположенность Мужчины, у которых есть рак предстательной железы в анамнезе ближайших родственников, имеют вдвое выше риск развития этого заболевания. Исследования близнецов в странах Скандинавии позволили предположить, что 40% риска можно объяснить факторами генетической предрасположенности. В то же время отсутствует ген, ответственный за возникновение рака предстательной железы. Разные гены могут быть причастны к развитию этого заболевания, в частности мутации генов BRCA1 и BRCA2. Частота возникновения рака простаты в мире варьируется. В Восточной и Южной Азии рак предстательной железы обнаруживают значительно реже, чем в Европе. Крайне часто это заболевание встречается в США: рак предстательной железы в большинстве случаев встречается у темнокожих, чем белых или латиноамериканских мужчин. Основные причины: генетическая предрасположенность, влияние канцерогенных факторов, диета, гиперплазия простаты (аденома простаты), что прогрессирует. Как предотвратить рак? Необходимо раннее выявление заболевания, чему способствует профилактическое (1 раз в год) ректальное исследование, которое необходимо проводить каждому мужчине старше 40 лет. Во всех сомнительных случаях показано прохождение ультразвукового исследования органов малого таза. Здоровый образ жизни. Это прежде всего отказ от таких вредных привычек, как курение, злоупотребление алкоголем. Также необходимо повысить уровень физической активности. Питания. Особое значение в питании необходимо уделять овощам и фруктам (томаты, брокколи, соя, виноград и т.д.). Параллельно необходимо ограничить потребление продуктов, содержащих животные жиры и кальций.