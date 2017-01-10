Браконьеры убили оленя из природоохранного парка
Полицейские Ичнянского отделения полиции проводят досудебное расследование по факту незаконной охоты на территории Ичнянского Национального природоохранного парка. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. 8 января в полицию обратился начальник охраны Ичнянского Национального природоохранного парка и сообщил, что в одном из поселков в сарае разбирают тушу дикого животного. По указанному адресу немедленно прибыла следственно-оперативная группа Ичнянского отделения полиции ГУНП в Черниговской области. В хозяйственной постройке, принадлежащей местному жителю, криминальная полиция обнаружила и изъяла тушу оленя весом около 80 кг и зарегистрированную двуствольное охотничье ружье 16 калибра. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 248 Уголовного кодекса Украины (незаконная охота) — наказывается штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста шестидесяти до двухсот сорока часов, или ограничением свободы на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование.