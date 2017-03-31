Браконьер в Чернигове подрался с правоохранителями
31.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
Сотрудники полиции и «Чернигиврибохороны» на Десне в районе Бобровицы задержали браконьера на лодке. У мужчины изъяли электрическое устройство с металлическим тросом и проводами. О подозрительных лиц, вылавливают рыбу с помощью электроудочки, правоохранителям сообщили местные жители. Этот факт подтвердили в полиции города. На место выезжали патрульные и следователи. Во время задержания владелец лодки 37-летний черниговец препятствовал работе сотрудников «Чернигиврибохороны» и одному из них нанес телесные повреждения, нанеся удар в спину. Сейчас правоохранители проводят проверку.