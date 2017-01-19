Брак за сутки, альтернатива судам и другие реформы юстиции
Управление юстиции представило общественности главные нововведения, которые уже увидели или еще увидят жители Черниговщины. Так, была введена единый реестр должников, введена система электронных торгов арестованным имуществом, создана возможность апостилировать (легализовать) документы в Чернигове, ведь раньше это надо было делать в столице. Также передано на места полномочия по регистрации недвижимости. «Министерство юстиции отказалось от полномочий в сфере регистрации недвижимости и бизнеса. Соответствующие полномочия были переданы органам местного самоуправления, нотариусам и районным государственным администрациям », — начальник главного территориального управления юстиции в Черниговской области Олег Трейтяк. В то же время был усилен контроль за государственными регистраторами, из-за повышения уровня их уголовной и административной ответственности. Еще одна реформа — это то, что до конца этого года должны заработать частные исполнители, которые составят конкуренцию государственным. Их вознаграждение составит 10% от суммы взыскания, а за выполнение решения неимущественного характера в отношении физических лиц — 2 минимальные заработные платы, в отношении юридических лиц — 4 минималки; также может быть заключено соглашение между взыскателем и частным исполнителем по дополнительной оплаты его услуг. Отдельно в рамках усиления борьбы с рейдерством были созданы специальные комиссии, которые обеспечат альтернативу судам. «Комиссии были созданы при всех территориальных управлениях юстиции, это является бесплатной альтернативой судебной защите, то есть граждане могут обращаться путем подачи соответствующих жалоб и комиссия принимает решение об отмене незаконных государственных регистраций и восстановления их прав», — заместитель начальника главного территориального управления юстиции в Черниговской области Вячеслав Хардиков. Также, если вы всегда хотите держать свою недвижимость и бизнес на контроле, сможете за 300 гривен в год подключиться к услуге sms-маяк, через телефонные сообщения информировать вас о любых действия с вашим имуществом. Реформой отличились и пенитенциарий. В их Академии с нового учебного года заработает новый факультет. «Одна из задач — это создание факультета пробации. Запад, который не связан с изоляцией лица от общества. Это новая философия на процесс исправления. Чтобы вы поняли, сегодня в учреждениях отбывания наказаний в Украине находится около 61 000 человек, а в подразделениях пробации около 78000 человек », — ректор Академии Государственной пенитенциарной службы Алексей Тогочинський. Среди социальных нововведений можно отметить возможность, начиная с весны этого года, заключить в Чернигове брак в сутки. В начале года Чернигов был внесен в перечень городов, где эта услуга станет доступной. Также служба юстиции продолжила развивать сервис по предоставлению свидетельства о рождении ребенка в роддоме. Теперь там же можно будет подать документы и относительно регистрации места жительства младенца.