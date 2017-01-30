Бой под Крутами: символ героизма украинцев
29 января этого года исполнилась 99-я годовщина Крутянского боя — события, которое приобрело для украинского народа символическое значение. Крути стали легендой, символом героизма и жертвенности молодого поколения в борьбе за независимую Украину. Бой под Крутами состоялся 29 января 1918 во время вооруженного конфликта между Украинской Народной Республикой и советской Россией. Целью необъявленной войны, которую вела советская Россия против УНР, была «советизация» Украины, то есть установление в ней власти большевистской партии. Отряды революционных войск из России в начале декабря 1917 вторглись на территорию УНР. Под их прикрытием немногочисленные местные большевики по указанию из Петрограда на скорую руку для прикрытия прямой агрессии советской России против УНР провели в Харькове так называемый I Всеукраинский съезд советов, провозгласили советскую власть и создали марионеточное правительство — Народный Секретариат. «Борьбой с контрреволюцией на юге России» руководил советский нарком В. Антонов-Овсеенко (кстати он родился в Чернигове, расстрелян как троцкисты в 1938 году). В течение месяца большевики установили советскую власть в Харьковской, Екатеринославской и Полтавской губерниях. На очереди был Киев. Это была странная, так называемая «Эшелонная война», которая велась, главным образом, вдоль железнодорожных путей. Красные войска наступали на Киев двумя группами по железнодорожным направлениям Харьков-Полтава-Киев и Курск — Бахмач — Киев. Дисциплина в армии была низкой, в отрядах господствовали пьянство, разбой и дезертирство. Моральный уровень советских войск и их поведение вызвали протест даже среди местных большевиков. Военные силы УНР в Киеве составляли до 20 000 солдат, но боеспособных среди них было немного. Часть украинских формирований под влиянием большевистской агитации объявила нейтралитет и вообще не принимала участия в вооруженной борьбе. В критический момент опорой украинской власти стали добровольцы — отряды Свободного казачества, кош Гайдамака Слободской Украины Симона Петлюры, Галицкий курень украинских Сечевых Стрельцов Евгения Коновальца. На призыв Центральной Рады стать на защиту Отечества откликнулась патриотически настроенная молодежь. 18 января 1918 на собрании студентов Киевского университета Св. Владимира и Украинского народного университета было объявлено о записи добровольцев в студенческий куреня им. Сечевых Стрельцов. К студентам присоединились учащиеся старших классов 2-й украинской гимназии им. Кирилло-Мефодиевского братства. В шалаш вступили более 200 юношей, часть из которых уже успела повоевать на фронтах Первой мировой войны, но были и такие, которые никогда не держали оружия в руках. Они были собраны в казармах Константиновского военного училища на Печерске, где прошли начальную военную подготовку. 27 января 1-я сотня Студенческого куреня под командой старшины Омельченко (в то время студента Украинского народного университета) прибыла в район станции Бахмач на помощь небольшому украинскому гарнизона, который состоял из юнкеров 1-й Киевской юношеской школы им. Б. Хмельницкого. Для отпора большевикам Украинцы выдвинулись навстречу — в район железнодорожной станции Круты, расположенной между Бахмачем и Нежином. Всего в украинском отряде было около 500 человек — четыре сотни 1-й Киевской юношеской школы им. Б. Хмельницкого (около 400 юнкеров) и первый сотня Студенческого куреня Сечевых Стрельцов (116-130 солдат), 20 старшин. На вооружении у них было 16 пулеметов (как тяжелые «Максимы» так и легкие — типа «Льюис») и импровизированный бронепоезд — фактически полевая пушка на железнодорожной платформе. Им противостоял отряд революционных войск большевистской России, состоящий из 4-6 тысяч красногвардейцев, солдат-россиян и балтийских матросов в сопровождении артиллерии и бронепоезда. В ходе боя, который длился с утра до вечера, Украинцы отбили несколько атак, обе стороны понесли значительные потери. Под натиском превосходящих численностью сил врага украинское войско, забрав убитых и раненых, отступило к эшелону, который ждал в нескольких километрах от станции. Разрушая за собой железнодорожные пути, они уехали в направлении Киева и на станции Бобрик соединились с Гайдамацким кошем Слободской Украины под командованием Петлюры. Отступая в сумерках, одна чота (взвод) студенческой сотни заблудилась и попала в плен — 27 студентов и гимназистов были расстреляны. Потери украинского войска составили до 300 солдат и 10 старшин. В эту цифру вошли все — убитые, раненые, пленные и те, которые пропали без вести.
Имел ли этот бой политические или стратегические последствия? Бесспорно, было. Вместе с другими боями местного значения, которые велись на подступах к Киеву, он задержал продвижение большевистских войск. Это позволило украинским войскам подавить вооруженное восстание, поднятое большевиками в январе 1918 года против Центральной Рады. В это время в Брест-Литовске УНР проводила мирные переговоры с Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией. Содержание столицы под украинской властью стало весомым аргументом для дипломатов Центральных держав. 9 февраля УНР заключила Брестский мир, которым де-юре признавалась ее независимость и она становилась субъектом международного права.