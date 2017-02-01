Бородатые черниговские онкологи и диагностика рака простаты за 150 гривен
Черниговские онкологи решили провести акцию «Бородатый февраль», то есть не бриться в течение целого месяца. Такие действия должны привлечь внимание к проблемам онкозаболеваемости в области. Об этом они заявили на пресс-конференции перед международным Днем борьбы с раком, приходится на 4 февраля. — Таким образом мы подчеркиваем, что проблема онкологии существует. И мужчины умирают чаще, чем женщины. Приблизительно один к двум, — Валерий Зуб, главный врач Черниговского областного онкодиспансера. Главный врач Черниговского онкодиспансера Валерий Зуб отметил, что в настоящее время разрабатывается новая программа борьбы с онкологией, которая в ближайшую сессию будет вынесена на рассмотрение областных депутатов. — Это очень важная программа. К ней мы подошли, изменив формат, обратив больше внимания на профилактические меры, предупреждающие мероприятия, проведение скрининговых программ, — Валерий Зуб, главный врач Черниговского областного онкодиспансера. Среди будущих нововведений было сказано о внедрении в течение ближайших 4 месяцев электронной амбулаторной карты пациента, что позволит заблаговременно записываться на прием через Интернет. Также недавно начали применять метод лапароскопической хирургии, что позволяет, например, удалить опухоль из почки, при этом не нарушая ее рабочих функций, и вообще оперировать больных с минимальным травматизмом. — Через небольшие проколы брюшной стенки хирург с помощью специального устройства с осветителем и видеокамерой видит все на мониторе с высокой степенью разрешения. Хирург может выполнить мобилизацию пораженного опухолью органа — Григорий Бардаков, заместитель главного врача по медицинским вопросам Черниговского областного онкодиспансера. Отдельно онкологи остановились на раке простаты, подчеркнув, что заблаговременное диагностирование — один анализ за 150 гривен на выявление простат специфического антигена — значительно повышает шансы на выздоровление и долговременное жизни.