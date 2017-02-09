Борьба со снегом: как это делают в мире
Подборка о том, как справляются со снежным коллапсом коммунальные службы разных стран мира.
Финляндия: не технической солью, а … гранитом
В этой довольно снежной стране коммунальным службам приходится попотеть для того, чтобы обеспечить безопасность движения в зимний период и расчистить улицы от заносов. В особенно тяжелые времена, когда снега выпадает так много, что его не удается убрать собственными силами, часть обязанностей переводят на граждан, обязаны расчистить снег на прилегающих территориях своих домов.
Дороги здесь посыпают НЕ солью, от которой автомобили гниют, как, яблоки, а мелким гравием, отсевом, который абсолютно безвреден для кузова. Этот материал можно использовать сколько угодно раз: после того, как с помощью гравия утрамбовывают снег, специальные машины собирают его, чтобы использовать снова.
Еще одна особенность заснеженной Финляндии — снегоуборочные машины, которые расчищают дороги на скорости 60-70 километров в час. Точно не известно, с чем это связано. Возможно, потому, что много финнов есть пилотами Формулы-1.
В Швеции — горячим песком
В борьбе со снегом шведы пошли еще дальше финнов — вместо песка они используют … «горячий песок». Этот метод разработал в 2004 году шведский ученый Торгейр Ваа.
Мелкий песок в пропорции 7: 3 смешивают с горячей водой 90-95 ° С и разбрызгивают на улицах. Горячий песок просачивается в снег и делает поверхность шероховатой. Такой обработки хватает на 3-7 дней на дорогах с ежедневным трафиком около 1500 автомобилей. Поверхность — как наждачная бумага.
В Канаде — чудо-агрегатом
Канадцы хорошо подготовлены к своим привычным климатических условий. Убирать снег начинают, как только он начинает падать. И очисткой одной дороги одновременно занимаются минимум 10 машин. Начинают с дорог. Тротуары — дело последнее. Предпоследняя — неосновные улице. Конечно, пробки из-за снега здесь также бывают, но когда в городах или селах случается транспортный коллапс, на дороги выводят дополнительную технику. Главные магистрали чистят оперативно, но снег не вывозят, а растапливают с помощью спецтехники (мобильной снегоплавильные машины).
Впрочем, город расчищает только муниципальные улицы и дороги, а снег возле дома — проблема владельца. Некоторые используют миниатюрные снегоочистители, но они слишком дорогие. Поэтому упражнения с лопатой — часть повседневной канадца.
Кроме того, жители многоэтажек заключают контракты с частными компаниями, которым ежемесячно платят определенную сумму на коммунальные нужды, в т.ч. и расчистки снега.
В Японии — дорогами с подогревом
Жители города Саппоро — 4-го по величине в Японии — научились использовать глубинное тепло Земли в хозяйственных целях. К примеру, дома там отапливаются водой из геотермальных источников. Ею же отапливаются специальные теплицы для выращивания экзотических фруктов, а также … дороги и тротуары в центре города. Трубы с естественным кипятком проложены таким образом, захватывающие пространство городских улиц, в результате чего снег на поверхности моментально тает и дороги с тротуарами остаются чистыми.
Впрочем, одним Саппоро только говорить о всей Японии, где в горах за зиму выпадает до нескольких метров снега, а в городах — по 15-20 см за ночь. В результате к концу зимы тротуары и междугородные дороги в небольших городках иногда превращаются в узкие снежные каньоны со стенами высотой в 2 человеческих роста и выше. В таком случае в движение идет и снегоуборочная техника, и снегоплавильные комплексы, но дороги ничем не обрабатываются, а только зачищают.
Таким образом, можно сказать, что во всем цивилизованном мире коммунальщики пытаются убирать снег незаметно для большинства граждан. То есть, в утренний час-пик дороги не полосой препятствий. Чего не скажешь даже о Киеве, столице Украины.